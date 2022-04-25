Генштаб ВСУ: Войска РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по "Азовстали"

Оккупанты нанесли ракетные удары по Мариуполю / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
РФ продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Захватчики проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил. Оккупанты хотят установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Россияне продолжают обстреливать населенные пункты и "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
"На Волынском, Полесском и Северском направлениям враг активных действий не проводил, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника, который обеспечивает охрану украино-белорусского и украино-российского участков государственной границы Украины, не выявлено", – говорится в сообщении.
На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.
Враг пытался произвести штурмовые действия на направления Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, но безуспешно. Оккупанты проводили обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.
На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Оккупанты штурмуют Попасную.
На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.
"Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за прошлые сутки отбиты семь атак врага, уничтожено тринадцать танков, три артиллерийские системы, семнадцать единиц бронированной техники, четыре боевые бронированные машины и восемнадцать единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика, – говорится в сообщении.
Подразделениями противовоздушной обороны также были сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
ВСУ ликвидировали 21 600 оккупантов и уничтожили более 800 танков
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 21 600 человек личного состава, а также украинские военные уничтожили более 2-х тысяч бронированных машин и 177 самолетов российской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Боевые потери противника с 24.02:
- личный состав – около 21 600 человек;
- танки ‒ 854 единицы;
- боевые бронированные машины ‒ 2205 единиц;
- артиллерийские системы – 403 единицы;
- РСЗО – 143 единицы;
- средства ПВО – 69 единиц;
- самолеты – 177 единиц;
- вертолеты – 154 единицы;
- автомобильная техника – 1543 единицы;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерны с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 182;
- специальная техника – 27;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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