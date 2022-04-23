Генштаб ВСУ: Враг готовится наступать на Северодонецк

Наши защитники дают достойный ответ за российские бомбардировки. На последним фото - снаряд, который недолетел до Одессі / Коллаж "Сегодня"

Предпасхальный день не стал для граждан России поводом для прекращения уничтожения украинцев. На 59-ые сутки героического сопротивления Украинского народа российскому военному вторжению оккупанты продолжили обстрелы украинских городов. А подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать населенные пункты по отдельным направлениям и удерживать определенные оборонительные рубежи.

Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 23 апреля.

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Донбасс

Весь день противник пытался нарастить темпы проведения своей наступательной операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил ВСУ, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имел.

Передышка

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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На Южнобугском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Правда, продолжали обстреливать наши подразделения из ствольной артиллерии.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова. Оккупанты ведут артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

Потери противника

По имеющейся информации, враг испытывает существенные проблемы с медобеспечением своих подразделений, заброшенных в Украину. Наблюдаются трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов.

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Во временно оккупированном Волчанске оккупанты принудительно отправляют младший медперсонал учреждений здравоохранения на оказание помощи в свои подразделения, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины.

Также войска России имеют существенные проблемы с пополнением личного состава. На Херсонщине продолжаются попытки принудительной мобилизации граждан Украины в ряды оккупационных войск.

Обстрелы