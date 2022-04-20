Генштаб ВСУ: Враг перегруппировывается для наступления в направлении Лимана

Оккупанты продолжают наступать, но при этом несут потери. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 20 апреля российские оккупанты продолжают наступательные действия на Востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.

Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы на указанном направлении осуществляется врагом в усиленном режиме. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дубравное. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают осуществлять обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполь, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка.

В дальнейшем российские оккупанты продолжат оказывать огненное влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки были поражены девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета.

Реклама

ВСУ ликвидировали 20 600 российских военных и 790 танков

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 600 солдат и 790 танков. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

В Генштабе заявили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 20 600 человек ликвидировано;

танков – 790 ед.;

боевых бронированных машин – 2041 ед.;

артиллерийских систем – 381 ед.;

РСЗО – 130 ед.;

средства ПВО – 67 ед.;

самолетов – 167 ед.;

вертолетов – 147 ед.;

автомобильной техники – 1487 ед.;

корабли/катера – 8 ед.;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;

специальная техника – 27;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Также в Генштабе заявили, что данные уточняются.

Реклама

Ранее мы писали: