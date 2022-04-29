Генштаб ВСУ: Враг пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области

Генштаб ВСУ о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Начались 65-е сутки противостояния украинцев российскому военному вторжению. РФ продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка государственной границы с Украиной.

На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе Харькова и пытается проводить огневое поражение подразделений ВСУ на отдельных направлениях.

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На Изюмском направлении активных наступательных действий не производил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг проводит обстрелы позиций по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

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"На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская с грузовым транспортом", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов

За предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня

"Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрударов. Только на территории Донецкой и Луганской областей за прошлые сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка" , – говорится в сообщении.

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