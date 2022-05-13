Генштаб ВСУ: Враг стягивает к границе артиллерию для наращивания атак по Черниговской области

В Генштабе о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

РФ не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Одновременно оккупанты поддерживают напряженность в Приднестровском регионе Республики Молдова и на территории Республики Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил. Основные усилия подразделений Беларуси были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении продолжаются мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, противник осуществляет опрокидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных действий.

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На Харьковском направлении наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.

"В Воронежской и Белгородской областях РФ, продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы", – добавили в Генштабе.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточение основных усилий на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.

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На Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели.

На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.

Россия продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением БПЛА.

На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не совершали, обстреливали подразделения наших войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

Потери оккупантов

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск было поражено семь воздушных целей: пять БПЛА типа "Орлан-10", один вертолет Ка-52 и одна крылатая ракета.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за прошедшие сутки отбито восемнадцать атак врага, уничтожены тринадцать танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника.

В Генштабе добавили, что враг понес потери и по другим направлениям.

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