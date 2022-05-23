Геращенко: Медведчук заговорил, потому что хочет на свободу

По мнению Геращенко, Медведчук уже давно использовал деньги Владимира Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Арестованный народный депутат Виктор Медведчук хочет для себя каких-то послаблений или иметь перспективы выйти из тюрьмы через много лет. Поэтому он стал рассказывать правду о своих отношениях с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал телеведущим Лесе Вакулюк и Максиму Сикоре на YouTube-канале "Украина 24".

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Действия Медведчука

"Дело в том, что Петр Порошенко, на мой взгляд, когда был президентом, не забывал и о бизнесе – постоянно выстраивал разного рода бизнес-схемы. В частности, с Медведчуком, который был общеизвестным представителем интересов Путина. Вот то, что он рассказал о том, что вместе с Порошенко договаривался о работе трубопровода, через который транспортировалось российское дизтопливо в Европу, – из этого зарабатывались деньги. Вот эти деньги – "на крови". Кто-то умирал с 2014-го по 2019-й год, а кто-то зарабатывал", – сказал он.

По мнению Геращенко, Медведчук уже давно использовал деньги президента РФ Владимира Путина, которые ему предоставлялись для диверсионной деятельности против Украины, на собственное обогащение:

"Яхта Медведчука из открытых источников стоила 200 млн долларов, самолет – 100 млн долларов. Он просто жил и тратил деньги, которые ему давала Россия, чтобы обогащаться и жить в роскоши".

В то же время Антон Геращенко сообщил, что обмен Медведчука может быть:

"Если бы предложили его обменять на всех наших попавших в плен военных, то я на месте президента согласился".

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Напомним, арестованный народный депутат Виктор Медведчук объяснил, почему дал показания по закупке Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

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