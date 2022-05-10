Германия сообщила о поставке Украине современного вооружения – что получат ВСУ

В Буче Анналена Бербок поняла, зачем нужно вооружить Украину / Коллаж "Сегодня"

Визит в Украину министра иностранных дел Германии Анналены Бербок оказался весьма результативным для нашей страны. Согласно заявлениям представителя немецкой правительственной коалиции, Германия планирует поставить ВСУ современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военных пользоваться этой техникой.

Об этом высокая гостья сообщила во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Реклама

Что известно

"Поставка оружия не является самой целью. Однако поставка оружия именно в этот момент, когда происходит нападение на Украину и продолжается война и необходима защита в том регионе, где сейчас идут военные действия. Поставка оружия – это значит, что не будут повторяться такие преступления, которуя я сегодня увидела в Буче", – заверила Анналена Бербок.

По словам политика, уже за несколько дней начнется подготовка и обучение украинских солдат пользоваться передвижными гаубицами.

"Мы будем работать над тем, чтобы Украина получила самое современное вооружение, чтобы могла защитить города от последующих нападений", – сказала гостья из ФРГ.

Бучанская резня

Также Бербок, которая побывала в Ирпене и Буче, пообещала, что в Украину прибудет группа немецких следователей. Они подключатся к расследованиям преступлений в Буче. Будет предоставлена судебно-медицинская помощь в расследованиях убийств и сексуальных преступлений. Будет сбор свидетельств у пострадавших украинцев, которые выехали в Германию.

Реклама

Санкции

Ни о каком быстром снятии санкций Россия может не мечтать. И вообще, после устроенного Кремлем в Украине у политиков ЕС нет больше желания сотрудничать с этой страной. Так что многие оборванные в результате агрессии экономические контракты никогда не будут возобновлены, отметила Бербок.

"Мы очень четко поняли, что экономическая зависимость не может принести безопасность, если агрессору совершенно безразлична судьба его народа. Поэтому необходимо свести зависимость от российских энергоресурсов до абсолютного нуля и навсегда. Мы не можем поменять географию в Европе. Однако все мы четко понимаем то, что после 24 февраля не может быть понимания с Россией. Нельзя отступить ни на один шаг от санкций и отойти от того шага, которым идет Украина", – заверила немецкий политик.

Реклама

Обстановка