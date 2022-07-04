Буданов назвал конечную цель Путина в Украине

Кирилл Буданов (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Москва не собирается ограничиваться Донбассом и планирует полное уничтожение Украины. Это цель, которую ставит перед собой Россия – полное уничтожение украинской государственности.

Об этом сообщил лава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

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"Еще раз напоминаю, что именно мы были первыми, кто сказал, что и как будет происходить. Поэтому с полной ответственностью могу вам заявить, что планы России – это полное уничтожение Украины, абсолютное полное. А какие-либо инсинуации насчет того, а, возможно, им хватит Донбасса, я попрошу мне даже такие вопросы не задавать. Мы не будем торговать территориями", – сказал он.

Буданов назвал единственный для Украины вариант вернуть свои территории

Глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия использует резервные силы в ходе тайной мобилизации для пополнения своих рядов на востоке Украины.

"Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", – сказал он.

Буданов отметил, что мы не должны ждать чуда, что русские устанут и перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления.

Ранее мы сообщали, что Буданов анонсировал большие перемены на фронте.

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Также напомним, что Буданов раскрыл подробности операции защитников Украины на Змеином.