Глава МИД Франции тайно пересекла всю Украину ради важных переговоров

Владимир Зеленский (слева) и Катрин Колонна (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в Twitter.

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"В Украине, чтобы подтвердить поддержку Францией украинского народа", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Париже, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Во Франции рассказали о четырех стратегических ошибках Путина

Президент России Владимир Путин находится в состоянии "отказа". Кроме этого, он допустил четыре стратегические ошибки, когда начал войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет BFMTV.

"Во-первых, ошибка была думать, что Украина падет. Она не пала, а наоборот, создала нацию, которая героически борется", – сказал он.

По словам Жан-Ива Ле Дриана, вторая ошибка хозяина Кремля заключалась в том, что он думал, что "Европа была бы хрупкой в ​​своей реакции, когда все было наоборот". Он отметил, что российская агрессия заставила Европу "перейти к логике принятия решения".

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Третьей ошибкой Путина министр назвал то, что президент России "думал, что видит слабые места в НАТО", а четвертой – что Владимир Путин "переоценил силу своей армии".

"Я думаю, что мы идем к долгой войне. О чем не подумал президент Путин", – сказал министр.

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