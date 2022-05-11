Гончаренко рассказал, почему Путин решил уничтожить Одессу

Россия цинично уничтожает легендарную Одессу. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Росси Владимир Путин понял, что его войска не смогут взять Одессу, поэтому начал уничтожать легендарный город. Об этом народный депутат Алексей Гончаренко рассказал ведущим Людмиле Добровольской и Василию Пехньо в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

"Вероятно, Путин понял, что после уничтожения крейсера "Москва" не сможет взять Одессу, поэтому он начал ее уничтожать", – сказал Гончаренко.

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Нардеп подчеркнул, что уничтожение города происходит циничным образом, а количество ракетных обстрелов увеличивается с каждым днем.

"Очень цинично, когда Путин одной рукой возлагает цветы к камню с надписью "Одесса" возле Кремля, поклоняется памяти города-героя, а другой рукой бросает ракеты на Одессу, убивает одесситов и уничтожает легендарный город гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Одной рукой кладет цветы, а второй вонзает кинжал в спину Одессе и одесситам", – сказал Гончаренко.

Нардеп уверен, что Одесса изначально было одной из ключевых целей Путина.

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"Вчера на Красной площади он снова вспоминал четыре украинских города: Киев, Харьков, Севастополь и Одессу. Одессу отметил отдельно. Мы понимаем по каким причинам. Очень важны стратегические и экономические причины. Одесса – это самый большой город на берегу Черного моря, очень мощный транспортный узел, центр экспорта аграрной продукции. От того, как работает одесский порт зависят жизни миллионов людей по всему миру", – сказал Гончаренко.

Депутат также добавил, что из-за блокировки Россией Черного моря в мире уже возникла угроза повышения цен на продукты и голода.

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Напомним, в Одессе из-за ракетного удара, нанесенного 7 мая, пострадали 252 квартиры. На территории много выбитого стекла и рам.

Также мы сообщали, что три российские ракеты типа "Кинжал" попали в объекты туристической инфраструктуры Одесской области и разрушили пять зданий.

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