Гордон назвал дату решающей недели войны с Россией

Гордон отметил, что Украина имеет несколько стратегических направлений/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дату возможного перелома ситуации в войне России против Украины.

Об этом он рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Україна 24".

Реклама

Подробности

На вопрос, как долго будет продолжаться война, Гордон признался, что четкого ответа нет. Однако переломный момент может произойти уже скоро:

"На этот вопрос не ответит никто, я в том числе. Ни Байден не ответит на этот вопрос, ни Зеленский, ни Путин. Никто не может сказать, сколько еще будет продолжаться война, потому что она может закончиться послезавтра, а может – через несколько лет".

Гордон, тем не менее, высказал предположение, что все будет зависеть от следующей недели:

"Именно на следующей неделе все может зависеть, потому что я много общаюсь с ребятами с фронта, с командирами. Они говорят, что западное оружие уже есть в войсках, и его нужно опробовать и пристрелять. Исходя из того, что мне известно, именно следующая неделя должна стать решающей".

Гордон добавил, что сегодня Украина имеет несколько стратегических направлений:

Реклама

"Это Донбасс, Мариуполь, хочу сказать, что надеюсь на деблокаду ребят, которые сейчас находятся на "Азовстале", я поддерживаю с ними связь ежедневно. Это прекрасные ребята, которым сейчас нечеловечески сложно".

Также Дмитрий Гордон отметил, что важны Запорожское, Николаевское, Одесское и Харьковское направления.

"Это будет важная неделя для нашего возможного продвижения вперед и контратак. Кроме того, хочу добавить, пусть в Херсоне эта сволочь не думает, что взяла быка за рога. Оккупация Херсонской области временная".

Гордон обратился к херсонцам и пообещал им, что скоро их освободят от оккупантов:

"Друзья, все будет нормально, скоро вас деоккупируют. Уверен, что будет Чернобаевка везде, и скоро мертвые россияне поедут к себе домой".

Реклама

Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти и примирения обратился к странам "Большой семерки". Он поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.

Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.



Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.

Читайте также