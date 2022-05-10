Гордон рассказал, почему Путину не нужен Медведчук

Гордон заявил, что Медведчук для Путина — отработанный материал/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что пророссийский политик Виктор Медведчук для президента РФ Владимира Путина – отработанный материал.
Об этом он рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Україна 24".
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Дмитрий Гордон убежден, что Путин разочаровался в собственном куму:
"Он для него – отработанный материал, и больше не интересен. Медведчук, если бы вел себя героически, как украинская армия, был бы интересен Путину".
По мнению Гордона, поводом для разочарования Путина могло стать то, что Медведчук сотрудничает с украинскими следователями. А Путин неоднократно заявлял, что не прощает предателей.
"Насколько я знаю, Медведчук плотно сотрудничает со следствием и дает все необходимые показания. Зачем он Путину?", — говорит Гордон.
Гордон четко обозначил отношение главы Кремля к собственному куму, который долгое время был представителем российского режима в Украине и действовал в интересах "бункерного вождя".
"Он ему просто не интересен. Поэтому, думаю, его даже выменивать не будут, так мне кажется", — отметил Гордон.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
- 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.