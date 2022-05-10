Гордон рассказал, почему Путину не нужен Медведчук

Гордон заявил, что Медведчук для Путина — отработанный материал/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что пророссийский политик Виктор Медведчук для президента РФ Владимира Путина – отработанный материал.

Об этом он рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Україна 24".

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Дмитрий Гордон убежден, что Путин разочаровался в собственном куму:

"Он для него – отработанный материал, и больше не интересен. Медведчук, если бы вел себя героически, как украинская армия, был бы интересен Путину".

По мнению Гордона, поводом для разочарования Путина могло стать то, что Медведчук сотрудничает с украинскими следователями. А Путин неоднократно заявлял, что не прощает предателей.

"Насколько я знаю, Медведчук плотно сотрудничает со следствием и дает все необходимые показания. Зачем он Путину?", — говорит Гордон.

Гордон четко обозначил отношение главы Кремля к собственному куму, который долгое время был представителем российского режима в Украине и действовал в интересах "бункерного вождя".

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"Он ему просто не интересен. Поэтому, думаю, его даже выменивать не будут, так мне кажется", — отметил Гордон.

Задержание Медведчука

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