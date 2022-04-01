Горсовет Мариуполя просит признать действия РФ геноцидом и организовать полную эвакуацию

Действия РФ в Мариуполе просят признать геноцидом / Фото: Коллаж: Сегодня

Мариупольский городской совет на внеочередной сессии обратился к мировому сообществу с призывом признать действия РФ против мирных жителей города геноцидом. Также местные власти просят объединить усилия по разблокированию международной гуманитарной помощи Мариуполю и организовать полную эвакуацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

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Местные власти отвергли возможность любых форм сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами.

Главные тезисы обращения:

Признаем и призываем мировое сообщество признать действия Российской Федерации в Мариуполе геноцидом украинского народа.

Признаем и призываем мировое сообщество признать действия армии Российской Федерации как военные преступления, а президента РФ Владимира Путина – военным преступником.

Решительно осуждаем массовую депортацию жителей Мариуполя в Россию при полном блокировании международной гуманитарной помощи и усилий центральных и местных властей по полной эвакуации мерного населения из Мариуполя.

Отмечаем, что единственными легитимными местными властями Мариуполя являются избранные мариупольцами во время законных выборов городской голова и депутаты городского совета. Также решительно осуждаем и отвергаем любые формы сотрудничества с войсками Российской Федерации или коллаборантами, предающими свое государство и свой народ.

Призываем мировое сообщество объединить усилия по разблокированию международной гуманитарной помощи Мариуполю и организованной полной эвакуации жителей Мариуполя

Отмечаем, Мариуполь был, есть и остается украинским городом.

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