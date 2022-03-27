Готов подписать договор с Путиным хоть кровью – Зеленский

Офис президента планирует провести переговоры Зеленского и Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Изменения в законодательстве Украины, проведение референдумов, а также полноценный политический диалог невозможен, пока в нашей стране стоят российские войска.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью российским изданиям, передает "Медуза".

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"Поэтому мы договориться должны с президентом Российской Федерации, а чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть — и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме… Считаю беспредметной встречу в Беларуси, в России, в Украине, и встречи наших делегаций это еще раз подчеркивают. Они больше политически беспредметные. Это три конфликтующие стороны на сегодня, так или иначе", – говорит Зеленский.

Президент Украины считает, что после договоренностей между главами держав можно будет начать и политический процесс.

"Вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а потом изменения в Конституции", – отмечает Зеленский.

О чем еще Зеленский говорил с российскими журналистами