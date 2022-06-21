Готовят наступление? В Минобороны назвали количество войск Беларуси у границ с Украиной

Александр Мотузяник оценил вероятность наступления белорусских войск. / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях, граничащих с Черниговской, Волынской и Ровенской областями, до семи батальонов. В общей сложности это около 3,5-4 тысяч солдат.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона.

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В то же время он добавил, что в этих областях остаются российские войска.

"Не скажу их количества, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая, что сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, возможный вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-нибудь дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление", – объяснил веревочка.

Однако, добавил, для повторного наступления России нужно провести подготовку.

" Пока мы этого пока не видим", – сказал спикер Минобороны.

Он рассказал, что по состоянию на сейчас белорусская армия насчитывает более 60 тысяч человек и будет увеличена около 20 тысяч в связи с созданием южного оперативного командования.

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Могут ли белорусские войска напасть на Украину

Представитель Минобороны не исключает такой угрозы. В то же время, по его словам, для развития наступления нужно создать мощную наступательную группировку.

"Мы это уже видели в первые недели полномасштабного российского вторжения. Именно из-за недружественных действий Беларуси Россия так быстро оказалась на окрестностях Киева. Но тогда была создана очень мощная группировка. Сейчас такой группировки мы не видим", – говорит Мотузяник.

Мотузяник также объяснила, для чего Беларусь и Россия удерживают свои группировки у украинских границ на севере нашей страны.

"Такая российская тактика по состоянию на сегодняшний день – основной удар Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывания действий наших подразделений. Таким образом они заставляют нас держать там войска. Мы прекрасно понимаем: как только мы оттуда заберем подразделения, они ( захватчики – ред.) могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого не видим, однако мы вынуждены укреплять это направление", – добавляет Мотузяник.

Ранее мы писали, что советники главы офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк прокомментировали слухи о том, что на Украину готовится новое нападение со стороны Беларуси.

Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего из-за угрозы нападения со стороны Беларуси, где выработали превентивные меры, чтобы предотвратить быстрое продвижение войск противника.