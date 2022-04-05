Грозев: План Путина по захвату Киева окончательно провалился

Христо Грозев заявил, что Владимиру Путину не удастся захватить Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что планы Владимира Путина по захвату Киева окончательно провалились. По его словам, для захвата украинской столицы президенту РФ пришлось бы мобилизовать до полумиллиона человек.

Об этом Грозев сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале.

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Христо Грозев заявил, что Путин хотел завладеть Киевом, но не планировал уничтожать его.

"Они поняли очевидную истину, что этими силами взять Киев нельзя, и вообще с таким подходом и такой стратегией нельзя взять Киев. Чтобы Путин что-то сделал с Киевом, он должен либо уничтожить его… Есть разница с Мариуполем и Харьковом: там крайняя жестокость. Киев же является какой-то целью для него, он хочет владеть Киевом. Ну, второй вариант – это реально мясом, огромным количеством мяса, взять и перегнуть ту защиту, которая есть в Киеве. Но на это потребуется как минимум полмиллиона этого мяса. А это означает массовую мобилизацию – без этого нельзя", – отметил Грозев.

Он подчеркнул, что в этом случае в России появилось бы большое количество дезертиров, отказавшихся воевать. И Путину будет грозить возможный социальный взрыв в РФ.

Путину придется выдумать заговор в России, чтобы выйти "победителем" из войны с Украиной – Арестович

Проиграв в войне с Украиной, президент России Владимир Путин будет вынужден выдумать некий заговор внутри РФ и объявить предателей, чтобы выглядеть победителям в глазах российского обывателя. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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По мнению Арестовича, Путин пытается соответствовать имиджу победителя, который годами создавался для внутренней аудитории России. Даже проиграв войну с Украиной, глава Кремля будет вынужден делать все, чтобы казаться победившим.

"Кого-то назначат предателем. То есть Путину, чтобы выйти победителем, нужно если не в Украине победить, то победить во внутреннем заговоре, который "был в России". И вот надо "найти" заговорщиков, срезать им головы и таким образом оказаться победителем, а затем "мудро заключить мир, который спасет Европу", – объяснил глава Офиса президента.