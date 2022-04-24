Грозев: Самые тяжелые события войны произойдут через 2-3 недели

Украине до сих пор не удалось удержать целостность Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Приближается провал второй фазы войны, считает медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев.

Об этом журналист-расследователь рассказал телеведущей Елене Цинтиле в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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Грозев согласился с мнением, высказанным президентом Украины Владимиром Зеленским, что даже если битва за Мариуполь будет проиграна во время второй волны наступления оккупанта на Востоке Украины, это не конечный ее результат.

По мнению Грозева, причина, по которой Украине до сих пор не удалось удержать целостность Мариуполя – это отсутствие необходимого количества оружия, отнюдь не отсутствие армии или мотивации.

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"Что касается оружия – оно поступает еженедельно, время работает на вас. То, что было невозможно неделю назад, скорее всего, будет возможным через две-три недели", – считает Христо Грозев.

Журналист подчеркнул, что "Азовсталь" стал символом героизма украинской нации. Впрочем, по словам эксперта, роль предприятия уже далеко не определима. В то же время определяющим остается наличие в Украине качественной высокоточной артиллерии и ракет, которые уже едут к нам.

"Не стоит смотреть ситуацию сегодня и завтра. Следует посмотреть на нее через месяц. Западные страны, а именно 19 западных партнеров предоставляют Украине высокотехнологичное оружие, это дает надежду", – убежден Грозев.

Грозев также выразил мнение, что один из руководителей квази-образования ДНР Игорь Гиркин более или менее правильно описал расположение тактических сил на Донбассе на сегодня.

"Если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель в сторону завоевания россией новых территорий, или они будут минимально тактическими, – это можно считать провалом второй фазы войны РФ в Украине", – подчеркнул Грозев.

По его убеждению, в этом случае через две-три недели начнется прорыв российских войск в обратном направлении.

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"Это позволит Украине открыть второй фронт. Поэтому русские войска должны будут отойти. Думаю, самое важное будет происходить через две-три недели, а не в ближайшие день-два", – подытожил журналист.

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