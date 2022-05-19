Грядут перемены на фронте? У Зеленского объяснили военное положение на 3 месяца

Федор Вениславский объяснил, для чего продлевать военное положение на три месяца. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине сразу на три месяца. Такое решение необходимо, ведь ВСУ перейдет в контрнаступление и это потребует больше времени, чем оборона.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телемарафона.

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Он объяснил, что с 24 февраля в Украине уже дважды продлевали военное положение.

"Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны отдавать себе отчет, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", – отметил Вениславский.

Представитель Зеленского не исключил вероятности отмены военного положения, если менее чем за три месяца удастся освободить Украину от российских войск.

Он также добавил, есть еще и юридическая составляющая такого решения. Ведь Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

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Зеленский подписал указ о военном положении

В Украине продлият военное положение. В этот раз на 90 дней. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

"Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения на 90 дней – с 24 мая по 23 августа", – говорится в заявлении.

Кроме того, президент подал законопроект о продлении военного положения в

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