ГУР выяснило, что в Генштабе России началась грызня за власть

В Генштабе РФ началась борьба за власть. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты отправляют на войну выпускников училищ и начинают борьбу за передел власти. В РФ продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Кроме того, проводят активную агитационную кампанию.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

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Сейчас отсутствуют признаки намерений Кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. В то же время продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

Подобным образом пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте. В частности, из запланированного на 25 июня выпуска "рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова" большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины.

Также известно, что в войне против Украины ВС РФ уже привлекли почти 45% количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000). Оставшуюся часть стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. Сейчас парк автомобильной техники оккупанты пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

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Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности, в Генеральном штабе.

"Разногласие и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в русском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", – заявили в разведке.

Оккупанты жалуются на большие потери и трусость командиров

Военные российской армии начинают понимать, в какой тупик загнало их руководство Кремля. Следовательно, единственное желание многих из них – оставить место боевых действий как можно быстрее и любым способом. К тому же, российские военные жалуются на командиров, которые боятся воевать. Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора, опубликованного ГУР Минобороны.

Военнослужащий РФ, находящийся на временно оккупированной территории Харьковской области, объясняет жене, что те легкораненые, о которых писали в группе в соцсетях, на самом деле 200-е (убиты). И говорит, что будет выбираться из войны все равно как.

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Женщина предупреждает, что в случае написания отказа его сразу отдадут под трибунал. Впрочем, мужчину это не пугает, потому что есть вещи гораздо хуже:

"Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Они такие задачи ставят… Нас уже нет почти. Возможно, 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход – либо 200-й, либо 300-й".

В Минобороны напомнили оккупантам, что лучший способ для военной оккупационной армии остаться живым и невредимым – сдаться в плен ВСУ.

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