Хакеры рассылают письма с вирусами под видом указа президента

Письма содержат вложения в виде ISO-файла/Фото: коллаж: "Сегодня"
Киберзлоумышленники рассылают письма, после открытия которых компьютеры поражает вредоносная программа Meterpreter.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
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"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на государственные органы Украины. На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем по теме "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности", — говорится в сообщении.
Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.
Активность специалисты ассоциируют с хакерами, которые недавно осуществляли кибератаки на государственные организации Украины. В частности, распространяли опасные электронные письма с темой по мариупольской Азовстали.
Оккупанты рассылают компьютерный вирус от имени СБУ
Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачные, каждый из нас должен относиться к информационной безопасности.
Служба Безопасности Украины предупредила, что оккупанты начали рассылать компьютерные вирусы в сообщениях, якобы исходящих от СБУ. При этом они используют для переписки популярные месседжеры.
В сообщениях, якобы рассылаемых СБУ, просят скачать файл с некой инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа.
"Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию. Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит!", – сообщает СБУ.
Инструкция:
- не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;
- сразу удаляйте такую переписку;
- соблюдайте правила безопасного поведения в интернете. Детали – на сайте СБУ.
- доверяйте только официальным источникам информации.