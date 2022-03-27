Интервью Зеленского российским журналистам и серьезная опасность для ЧАЭС: главные новости Украины за 27 марта

Война в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам, а ЧАЭС грозит серьезная опасность из-за оккупантов. Рассказываем о главных новостях за день 27 марта.

Зеленский дал интервью российским журналистам. Полное видео

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. 27 марта с президентом Украины созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

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ЧАЭС грозит серьезная опасность из-за оккупантов – Генштаб ВСУ

Враг на временно занятых территориях продолжает нарушать требования международного гуманитарного права, прибегает к похищению и запугиванию местных жителей, удерживает граждан Украины в заложниках. В связи с нарушением подразделениями Сил обороны тылового снабжения российских оккупантов, в населенных пунктах Иванков и Ораное оккупанты просят у населения еду, ведут себя не агрессивно, фактов мародерства не зафиксировано.

Глава "Фрайкора" Георгий Тарасенко погиб в бою под Харьковом

В Харьковской области в боях с российскими оккупантами погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко. До полномасштабной войны он участвовал в боях на Донбассе, а теперь защищал Харьковскую область.

Россия может ударить по Одессе с акватории Черного моря – ОВА

Российские войска продолжают активно проводить воздушную разведку, в данный момент они уменьшили авиационную работу в нашем небе, но сохраняется угроза нанесения артиллерийских и ракетных ударов со стороны акватории Черного моря.

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"Речь идет и про Одесское побережье и другие регионы нашего государства. Наши силы обороны работают на отлично. Поэтому не тревожимся, а точнее не паникуем, а выполняем все алгоритмы, которые связаны с сигналами военной тревоги. Будьте внимательными, потому что враг по всей стране активизирует деятельность ДРГ", – сказал он.

Оккупанты убили почти 140 детей, еще 205 ранили

Россия создает альтернативную "гуманитарную реальность" и пытается проложить собственные "эвакуационные маршруты". Оккупанты насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в Россию. Такими методами захватчики вывезли ориентировочно 40 тысяч украинцев.

"Россия создает альтернативную "гуманитарную реальность" и пытается проложить собственные так называемые "эвакуационные маршруты" для мариупольцев в РФ. Ожидаемо, что в большинстве своем горожане не хотят "спасаться" на территории агрессора. Следовательно, российские войска насильственно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в Россию. Уже речь идет о десятках тысяч принудительно переселенных таким образом украинцев", – заявила Верещук.

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В Кривом Роге мужчина назвал защитников Украины "пушечным мясом" и пожелал смерти: как он поплатился

По всей территории Украины сейчас установлены блокпосты. Военные имеют право проверить документы и автомобиль, но одному из водителей такое правило не понравилось. 22-летний Захар Палатин, отъехав от блокпоста, записал видео с оскорблениями бойцов теробороны, которые проверяли его машину.

"Я в рот е**ал эту войну вообще на***й и этих военных. Я не собираю никакие подачки им, не скидываю деньги. Мне тупо по**й. Я считаю, что такое мясо пушечное должно умирать. Поэтому я считаю, что это пушечное мясо не достойно никакого уважения, никаких поощрений. О чем тут говорить, оно чуть автоматом не у**ало машину", – сказал Палатин.

В Харькове СБУ поймала координатора диверсантов "ЛДНР": что у него нашли

Мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили один из новейших истребителей вражеской армии – Су-34.

"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", – говорится в сообщении.

Оккупанты уничтожили нефтебазу во Львове

Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета оккупантов, полностью разрушена. Пожар ликвидировали в течение всей ночи.

"Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в течение всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра", – говорится в сообщении.

В Геническе жители города сожгли военкомат с оккупантами

В Геническе жители города выступают категорически против российской оккупации. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Хлань отметил, что, несмотря на оккупацию армией РФ, жители Геническа сопротивляются захватчикам.

Мэр Ивано-Франковска попал под обстрелы возле Чернигова

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел вблизи Чернигова. Сам мэр выжил, но заявил, что есть раненые. Об этом Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook. 26 марта мэр Ивано-Франковска вместе с волонтерами доставлял гуманитарный груз на Черниговщину, но вблизи города их транспорт попал под обстрел, в результате есть раненые.

Политика Орбана относительно войны в Украине дорого обойдется Венгрии – Дуда

Позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно войны в Украине трудно понять. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет TVN24.

На данный момент перед лицом российской агрессии в Украине, гибелью тысяч людей в Украине, мирных жителей, бомбардировкой домов, сносом многоквартирных домов российской армией мне трудно понять такое отношение", – сказал президент Польши. Дуда также сказал, что эта политика "очень дорого обойдется Венгрии".

Макрон не хочет называть Путина "мясником"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "не будет использовать" термин президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "мясником". По словам Макрона, не нужно "нагнетать ни слова, ни действия" в войне в Украине.

Украина получила ПЗРК против авиации РФ – Минобороны Великобритании

Украине передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Mail. Часть украинских военнослужащих уже прошла обучение, а первые ЗРК Starstreak, которые предназначены для ликвидации низколетящей вражеской авиации, в данный момент развертываются для боевого применения.