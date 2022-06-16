"Историческая миссия" – экс-госсекретарь США Киссинджер назвал большое достижение Зеленского

Генри Киссинджер восхитился Зеленским. Фото: "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский столкнулся с попыткой России вернуть Украину в зависимое положение, но смог сплотить народ для защиты страны. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Sunday Times.

"Нет никаких сомнений в том, что Зеленский выполнил историческую миссию. Он происходит из среды, которая никогда не появлялась в украинском руководстве ни в один исторический период", – сказал Киссинджер, намекая на еврейское происхождение украинского президента.

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Он также подчеркнул, что Зеленский сплотил свою страну и мировое общественное мнение.

"А потом он столкнулся с попыткой России вернуть Украину в полностью зависимое и подчиненное положение. И он исторически сплотил свою страну и мировое общественное мнение. Это его большое достижение", – сказал Киссинджер.

Напомним, ранее Генри Киссинджер намекнул на компромисс с Россией, который якобы должна предложить Украина ради прекращения войны и отчуждения Москвы – отдать часть территорий.

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Однако после резкого ответа Зеленского экс-госсекретарь США заявил, что Россия уже проиграла "стратегическую" войну против Украины. Таким образом, политик изменил свое мнение о войне Российской Федерации с Украиной.