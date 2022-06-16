Исторический визит лидеров ЕС прошел. Самые яркие цитаты Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса

Макрон, Драги, Шольц и Йоханнис встретились в Киеве/Фото: Офис президента Украины, коллаж: "Сегодня"

Сегодня в Украине состоялась историческая встреча. Сразу четыре лидера Европейского Союза — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис — приехали в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также они воочию увидели, что РФ сделали в Ирпене. Все лидеры дали общую пресс-конференцию.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты политиков за 16 июня.

Реклама

Макрон

"Выбор в пользу войны, разрушений и хаоса, в пользу вооруженной агрессии против суверенного государства и покорения свободного народа мы никогда не воспримем".

"Я хотел бы передать месседж от всех нас: Европа – бок о бок с Украиной к победе, и лицо этой победы — это свободная и независимая, мирная и спокойная Украина".

"Мы усилим военную поддержку, в частности САУ CAESAR, которые позволят военным эффективнее защищаться от российской агрессии".

"Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий".

"Нам нужно иметь канал диалога с РФ, например, по вопросам продовольственной безопасности. И если мы можем получить определенные сдвиги, то мы должны делать все, что от нас зависит".

Шольц

"Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем — финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружениях будет продолжена. И мы продолжим ее предоставлять до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость".

"Россия силой пытается передвинуть границы внутри Европы, и это неприемлемо. Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первого дня стала на сторону Украины".

"Германия давно сломала свою государственную традицию — мы начали поставлять Украине оружие. И мы будем делать это и дальше столько, сколько Украина будет нуждаться. Мы учим украинских военных пользоваться немецким оружием – самоходными гаубицами и зенитными установками. Мы также пообещали поставить установки "Ирис", которые будут защищать целые города от воздушных нападений. Мы также договорились с США и Великобританией, что будем поставлять установки залпового огня".

"Я хочу заверить вас в поддержке украинцев в их героической борьбе. Вызывает восхищение, как украинцы, мужественные солдаты, борются с вторжением России. За это я хочу вам, господин президент, выразить свое восхищение. Вместе со своим французским коллегой, с премьер-министром Италии и с президентом Румынии мы прибыли, чтобы выразить это лично".

"Страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько нелепо это насилие".

Драги

"Россия, к сожалению, не идет навстречу. Нам надо бороться с этой проблемой храбро и со смелостью, которую проявил президент Зеленский. Мы должны действовать все вместе".

"Мы хотим, чтобы был мир и не пострадали другие города. Но Украина должна обороняться, чтобы достичь мира. Мир должен быть таким, каким хочет Украина. Он должен быть продолжительным".

"Италия хочет видеть Украину в составе Европейского Союза. Это означает, что она однозначно будет поддерживать Украину в ее статусе кандидата и в дальнейшем вхождении в состав ЕС. Речь идет о пути, который предусматривает глубокие реформы".

"Мы все восстановим. Разрушили детские сады, разорили детские сады. Все будет восстановлено. Оно (восстановление — ред.) уже началось".

"Весь мир на вашей стороне".

Йоханнис

"Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом"

"Наш долг — действовать. Наша ответственность заключается в том, чтобы не упустить этого случая помочь нашим украинским друзьям обрести новое будущее".

"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене".

"Я вновь настойчиво призываю всех российских преступников привлечь к ответственности международное уголовное правосудие, которое Румыния полностью поддерживает".

"Украина должна получить статус кандидата в ЕС как можно скорее".

Сверхважная встреча

Сегодняшняя встреча лидеров ЕС и президента Украины была одной из важнейших. Обсудили санкции, оружие для нашей страны, кандидатство в ЕС, тему зерна. Лидеры убеждены, что победить в войне, которую развязала РФ, должна Украина.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко встретился с Шольцом. Также мы писали, что Драги назвал термин, до которого необходимо разблокировать Черное море.