Италия готова стать гарантом безопасности Украины

Италия станет гарантом безопасности Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Кроме Турции, Великобритании и Германии, выступить гарантом нейтралитета Украины согласилась и Италия. Страна готова подписать новый международный договор о безопасности для нашей страны после окончания войны. Этот документ предложила украинская сторона на очередном раунде переговоров с РФ.

Об этом сказал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, пишет La Repubblica.

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По его словам, Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец войне с помощью санкций, страна никогда не отказывалась от дипломатического канала.

"Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины" - сказал дипломат.

Гарантии безопасности для Украины

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила подписать новый договор о гарантиях безопасности для нашей страны. Что известно о предложенном договоре:

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