Италия выступает за перемирие, Германия – за наказание РФ: цитаты мировых лидеров за 27 мая

Лидеры ведущих стран мира ежедневно высказываются на тему войны в Украине / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Большинство западных политиков продолжают оставаться на позиции, что Украина должна победить в войне с российским агрессором и для этого необходимо продолжать помогать ВСУ. Однако иногда выныривают такие, который подыгрывают Кремлю.

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты 27 мая.

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Не забудем, не простим

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что необходимо не допустить проигрыша Украины.

"Мы должны обеспечить победу Украины в этой большой борьбе за свободу. Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ наших обществ: свободы, суверенитета и верховенства права. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Украина победила с восстановлением ее суверенитета и поражением и сдерживанием России", – сказала Трасс.

Берлин резко выступил за наказание Путина.

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"Путину не должна сойти с рук его циничная, бесчеловечная война", – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Поддержка

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опять призвал мир поддержать Украину оружием.

"Боюсь, что Путин, ценой больших потерь для себя и российских военных, продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но боюсь ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном плане", – отметил британский политик.

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Миротворец

Президент Италии Серджо Маттарелла считает, что нужно идти на переговоры.

"Я отметил, что, по мнению Италии, необходимо давить на Россию, чтобы она, наконец, согласилась на перемирие. Нам нужно приблизиться к прекращению огня и переговорам. Мы верим, что это произойдет, но для этого Россия должна испытывать мощное давление со стороны Европы", – сказал Серджо Маттарелла.

Другое мнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен покритиковал Китай за его подвисшую позицию по агрессии России.

"Когда Россия открыто готовилась к вторжению в Украину, президент Си и президент Путин заявили о "безграничной дружбе" между своими государствами. А на этой неделе, когда президент Байден был в Японии, Китай и РФ провели совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков в регионе", – заявил Блинкен.

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