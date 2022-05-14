Итог саммита G7: чего ожидать России и что получит Украина

Саммит под председательством Анналены Бербок прошел с ключевым вопросом, как остановить Путина / Фото Getty Images/ Reuters / Коллаж "Сегодня"

По итогам трехдневного саммита глав МИД стран-членов G7, в котором приняли участие министры иностранных дел Украины и Молдовы, Россия вновь получила сигнал, что на ее шантажи никто реагировать не собирается. В адрес Москвы прозвучало осуждение ее действий относительно соседей и предупреждение о новых санкциях, в адрес Киева – заверение в дальнейших поставках необходимого для победы оружия.

Осуждение России

В итоговом заявлении по результатам саммита, который завершился на севере Германии, сказано, что страны G7 никогда не признают за Россией захваченные ею территории.

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"Мы никогда не признаем границ, которые Россия пытается перекроить посредством военной агрессии, и будет продолжать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Мы отвергает любое понятие сфер влияния и любое применение силы, не соответствующее международному праву", – говорится в совместном заявлении, принятом министрами иностранных дел G7, передает американский телеканал CNN.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли выражает свою поддержку Украине в лице нашего главы МИД Дмитрия Кулебы / Фото Reuters

Помощь Украине

Украина получила всестороннюю поддержку и заверение в продолжении поставок оружия, чтобы помочь отразить российское вторжение.

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"Мы подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сплоченно", – говорится в итоговом документе.

Китай

Представители властей самых богатых стран в мире (США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и ЕС) также призвали Китай не помогать России в ее агрессивной войне против Украины.

В обращении к Пекину его просят:

не подрывать санкции, введенные против России за ее нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины;

не оправдывать действия России в Украине;

воздержаться от манипулирования информацией, дезинформации и других средств для легитимации агрессивной войны России против Украины.

Санкции

Главы МИД пообещали расширить санкции против России и распространить их на секторы, от которых зависит Россия. Правда, подробности новых мер пока не сообщаются.

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Молдова и Беларусь

Министры иностранных дел G7 подчеркнули свою поддержку стабильности, суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Обсуждалась вероятность открытия Россией нового фронта в Восточной Европе через контролируемое Москвой Приднестровье.

Отдельный призыв получила Беларусь, территория которой стала плацдармом для армии России для нападения на Украину. Главы МИД ведущих стран мира призвали Беларусь "прекратить допускать агрессию России" и "соблюдать свои международные обязательства".

Расширение НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на критику со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Каждая страна свободна в принятии решения о своем членстве в альянсе. Это также относится к Швеции и Финляндии. Не НАТО подтолкнуло Швецию и Финляндию к вступлению, а действия президента России подтолкнули их, потому что они хотят и дальше жить в мире со своими соседями", — сказала Бербок на заключительной пресс-конференции по итогам встречи в Германии.

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