Из Мариуполя по гуманитарному коридору эвакуировали еще более трехсот человек

Мэр Мариуполя заявил, что сейчас идет борьба за спасение каждого человека / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

По Мариупольскому гуманитарному коридору было эвакуировано 344 человека – они приехали в Запорожье вчера, 4 мая, поздно вечером.

Об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет.

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"Эвакуацию нужно продолжать"

Как отмечается, большинство из этих людей – это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя. Эвакуация прошла при поддержке миссии ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что сейчас идет борьба за спасение каждого человека:

"Благодарю международных партнеров, которые вовлечены в организацию гуманитарных коридоров. Особое спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому и Ирине Верещук за спасенные жизни мариупольцев. Эвакуацию следует продолжать и прилагать максимум дипломатических усилий на этом пути".

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Напомним, "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Сегодня, 5 мая, отправится только один.

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