Из Мариуполя удалось вывезти людей, эвакуация продолжается – Верещук

Ирина Верещук заявила, что из Мариуполя пытаются эвакуировать людей. Фото: коллаж "Сегодня"

По поводу гуманитарного коридора из Мариуполя 20 апреля: из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Эвакуация местных жителей продолжается в четверг, 21 апреля.

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"По вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", – написала она.

Верещук заявила, что сегодня, 21 апреля, в Мариуполе продолжается эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14:00.

"Ситуация безопасности сложная. Возможны изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", – добавила вице-премьер.

Обстановка в Мариуполе

Защитники Мариуполя попросили через западных журналистов организовать эвакуацию мирных жителей города при посредничестве третьей страны, поскольку к России никакого доверия нет. Об этом заявил командир 36 бригады морской пехоты Украины Сергей Волына, обратившись к журналистам американского телеканала CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных Россией гражданских и военных в Мариуполе на пленных россиян.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарный коридор из Мариуполя 20 апреля не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.

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