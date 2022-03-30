Из-под Броваров колонны оккупантов направились в сторону России – Геращенко

Геращенко заметил отвод российских войск / Коллаж "Сегодня"
В сторону границы с Россией направились две колонны вражеской армии, которые ранее стояли недалеко от Броваров и базировались в районе Новой и Старой Басани.
Об этом сообщил на своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Что известно
Одна колонна идет через Ичню, другая через Лосиновку. В одной 300 единиц техники, в другой, по имеющейся информации – 150.
"Ранее эта группировка была многократно потрепана ударами нашей авиации и артиллерии. Вероятно выводят технику для того, чтобы усилить свою группировку на Донбассе", – написал Геращенко.
Обстановка
- В Пентагоне также не верят заявлениям Кремля о частичном отводе войск из Киевской области. Там считают, что российские войска передислоцируются в направлении Донбасса.
- Пока Генштаб ВСУ констатирует, что российские оккупанты осуществляют отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей. Наблюдается также перегруппировка врага на Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупантов не зафиксировано.
- Американский телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщил, что РФ начала перебрасывать часть своих войск от Киева на другие направления. США считают, что Россия прикроет свое отступление воздушными и артиллерийскими бомбардировками столицы.