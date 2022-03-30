Из-под Броваров колонны оккупантов направились в сторону России – Геращенко

Геращенко заметил отвод российских войск / Коллаж "Сегодня"

В сторону границы с Россией направились две колонны вражеской армии, которые ранее стояли недалеко от Броваров и базировались в районе Новой и Старой Басани.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Что известно

Одна колонна идет через Ичню, другая через Лосиновку. В одной 300 единиц техники, в другой, по имеющейся информации – 150.

"Ранее эта группировка была многократно потрепана ударами нашей авиации и артиллерии. Вероятно выводят технику для того, чтобы усилить свою группировку на Донбассе", – написал Геращенко.

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