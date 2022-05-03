Из-за обстрела оккупантами завода в Авдеевке погибли по меньшей мере 10 человек

Военные РФ обстреляли завод / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод. В результате вражеского удара пострадало минимум 15 человек, а еще 10 погибли от обстрелов.

Об этом сообщил Кириленко в Facebook.

Реклама

"По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых – таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры – оперативные. Информация еще будет уточняться, и количество жертв, вероятно, может быть больше. Россияне точно знали, куда целили – рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой. Очередное циничное преступление россиян на нашей земле. За все придется ответить!" – написал Кириленко.

Что известно об Авдеевском коксохимическом заводе

Авдеевский коксохимический завод – это крупнейшее коксохимическое предприятие в Европе.

На заводе работают почти 4 тысячи человек.

Основная продукция, которую выпускает завод – это доменный кокс, используемый в металлургии. Всего выпускает 31 вид продукции.

Сейчас завод обстреливают российские военные.

Читайте также: