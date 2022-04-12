Из-за войны России против Украины во всем мире возрастут цены на энергоносители и еду – ВТО

Война в Украине отразится на мировой торговле. / Фото: Коллаж: Сегодня

Последствия войны России против Украины почувствуют далеко за границей. Из-за сокращения торговли и производства пострадает вся мировая экономика.

Об этом заявили в Всемирной торговой организации.

Реклама

Так, в ВТО отмечают, что эта война спровоцировала большой гуманитарный кризис. И хотя основная тяжесть страданий и разрушений падает на украинцев, последствия войны будут значительно более масштабными.

"Последствия в виде сокращения торговли и производства, вероятно, почувствуют люди во всем мире из-за повышение цен на продукты питания и энергоносители и сокращение доступности товаров, экспортируемых Россией и Украиной", – отметили в ВТО.

Какие страны пострадают больше всего

В ВТО убеждены, что бедные страны под наибольшим риском, поскольку они, как правило, тратят большую часть своих доходов на еду по сравнению с более богатыми странами. Это может негативно отразиться на политической стабильности.

Европа может значительно пострадать, ведь сокращение поставок зерна и других продуктов питания также приведет к росту цен на сельскохозяйственные товары, что негативно скажется на продовольственной безопасности в беднейших регионах.

Реклама

Африка и Ближний Восток являются наиболее уязвимыми регионами, поскольку они импортируют более 50% зерновых из Украины и России. 35 стран Африки импортируют продовольствие и 22 страны импортируют удобрения из Украины, России или обеих стран. Некоторым странам Африки к югу от Сахары грозит повышение цен на пшеницу на 50-85% в результате войны.

По прогнозу организации, кризис может снизить рост мирового ВВП на 0,7-1,3 процентных пункта, в результате чего рост составит от 3,1 до 3,7% в 2022 году. Рост мировой торговли в текущем году может сократиться почти вдвое с 4,7% прогнозируемых ВТО в октябре прошлого года до 2,4-3%.

Поставляющие миру Украина и Россия

Обе страны являются важными поставщиками продуктов питания и энергоносителей. В 2019 году Украина и Россия поставили около 25% мирового потребления пшеницы, 15% ячменя и 45% подсолнечника.

Реклама

Также Россия является одним из основных мировых поставщиков палладия да родия, которые необходимы для производства каталитических нейтрализаторов для автомобилей РФ по состоянию на 2019 год обеспечивала 26% мирового импортного спроса на палладий.

Производство полупроводников в значительной степени зависит от неона, который поставляет Украина. Сбои в поставках этих материалов могут ударить по производителям автомобилей, когда ветвь только восстанавливается от дефицита полупроводников.

Ранее мы писали: