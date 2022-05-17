Истощены, но живы: как происходила эвакуация раненых защитников из "Азовстали" (фото)

Украинских бойцов эвакуировали из "Азовстали"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko, коллаж: "Сегодня"
В понедельник, 16 мая, с завода "Азовсталь" в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Подробности
Для дальнейшего возвращения украинских защитников домой будет осуществлена процедура обмена. Чтобы эвакуировать воинов, которые все еще остаются на территории "Азовстали", продолжаются мероприятия по спасению совместно с госорганами Украины.
"К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира — сохранить жизнь защитников Мариуполя", — говорится в сообщении Минобороны.
В свою очередь, агентство Reuters зафиксировало процесс долгожданной эвакуации украинских защитников из "Азовстали".
Зеленский рассказал об эвакуации наших бойцов из "Азовстали"
"Относительно ситуации в Мариуполе. Благодаря действиям украинских военных ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, надеемся, что удастся сохранить жизни наших ребят. Среди них есть тяжелораненые, им оказывается помощь", — сказал Зеленский.
Президент добавил:
"Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными и разведкой. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени", — отметил глава государства.