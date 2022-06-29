Измученные, но счастливые: появились первые фото освобожденных защитников "Азовстали"

Многим освобожденным защитникам требовалась медпомощь / Коллаж "Сегодня"
Главное управление разведки Минобороны Украины разместило фотографии с обмена пленными, в результате которого 29 июня вернулись в нашу страну из российского заточения 144 защитника "Азовстали" в Мариуполе.
На фотографиях видно, насколько истощены наши воины. Некоторые из них опираются на костыли, другие на побратимов.
Сразу после обмена украинским бойцам была предоставлена медицинская помощь.
Большинству из 144 бойцов потребовалась госпитализация.
Судя по кадрам, обмен прошел в Васильевском районе Запорожской области. Обменяли на большую группу российских военнопленных.
Большой обмен
- 29 июня стало известно, что состоялся обмен пленными между террористическим государством Россия и Украиной. Удалось вернуть 144 защитника Украины, большинство из которых – бойцы легендарного батальона "Азов".
- Представитель пресс-службы ГУР МО во время общенационального телемарафона на канале "Украина 24" подтвердил, что большинство возвращенных домой защитников нуждаются в госпитализации. Многие из них лежачие, многие не имеют конечностей.
- Официально не сообщается, на кого Украина обменяла 144 наших защитника Мариуполя. Есть данные, что обменяли равное количество военнопленных с обеих сторон. Также в Украину вернулась одна женщина.
- Представители Ассоциации семей защитников "Азовстали", которые были во время этого обмена, сообщили, что продолжатсвою деятельность до возвращения всех украинских бойцов на родину.