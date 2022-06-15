Как разоблачить диверсантов, рассказали в МВД

Енин рассказал, как работает полиция по разоблачению ДРГ / Фото: Коллаж: Сегодня

Как украинская полиция ищет диверсантов и каким образом их можно вычислить, рассказал замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24". Также он сообщил, в чем разница в деятельности членов ДРГ в начале полномасштабной войны и сейчас.

"Национальная полиция буквально с первых дней полномасштабной агрессии включилась в борьбу с диверсантами, корректировщиками огня. Безусловно, есть признаки, которые присущи большинству членов диверсионно-разведывательных групп. Тем не менее они разные и по профилю, и по численности, поскольку это определено разными задачами, на которые они "заточены". Если сначала мы фиксировали ДРГ, в состав которых входило 5-10 человек, задачей которых было совершение террористических актов и диверсий, в том числе в центре столицы, то в дальнейшем многие были нацелены именно на корректировку огня, освещение размещения наших позиций, фиксацию результативности ракетных и артиллерийских обстрелов. Много информации нам дают службы на блокпостах и комендантский час", — рассказал он.

Енин сообщил, сколько людей было задержано по подозрению в участии в ДРГ и кто помогает в этом правоохранителям.

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"Хочу подчеркнуть, что только в органах Национально полиции было создано 123 контрдиверсионные группы, к этой работе привлечено как минимум 1,5 тысячи человек. Результат не заставил себя ждать: более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы в органы СБУ. В последние дни наши полицейские в Киеве остановили водителя, и во время проверки документов стало очевидно, что человек нетипично нервно себя ведет. Проверка телефона показала наличие снимков военных объектов, передвижения военной техники. Он был задержан. Нам активно помогает население, и много в чем именно благодаря информации от наших оперативных источников удалось предупредить теракт против руководства нашего государства. Мы ввели на блокпостах системы с использованием искусственного интеллекта. У полицейских есть базы данных, которые содержат информацию о 2 млн потенциально подозрительных лиц. Это люди, которые принимали участие в парамилитарных подразделениях непризнанных "ЛНР" и "ДНР", сотрудничали с ними с начала агрессии в 2014 году, проявлялись в разного рода криминальных эпизодах и т. д.", — рассказал он.

Политик назвал отличительные черты диверсантов:

нетипичное поведение

проживание в одной квартире по несколько человек

выход на улицу только в вечернее время

другие подозрительные признаки.

Енин посоветовал, если рядом с вами живут вызывающие подозрения люди, — позвоните и сообщите об этом в полицию.

По его словам, знание или незнание украинского языка ни о чем не говорит, потому что иногда россиянам помогают именно украинцы.

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Россияне вербуют украиноязычных

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что командование вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по активизации разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины.

Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, хорошо владеющих украинским языком.

Ситуация в Украине

Российские оккупанты устроили мощный обстрел города Апостолово в Криворожском районе Днепропетровской области. Жителям предложено эвакуироваться в Кривой Рог.

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Президент России Владимир Путин мечтает захватить большую часть Украины, а возможно, и всю страну. Однако ему пришлось сбавить обороты, заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Кал.

ВСУ не устают давать врагу достойный отпор. В частности, на Бахмутском направлении наступление оккупантов захлебнулось, они вынуждены были отступить. Еще одно наступление украинские воины отразили на Новопавловском направлении. А в Северодонецке ВСУ успешно отбивают попытки штурма. О ситуации на фронте отчитались в Генеральном штабе ВСУ.