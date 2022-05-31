Как Россия хотела из Приднестровья ударить по Украине: план раскрыт

По плану Путина Молдова и Приднестровье должны были стать плацдармом наступления на Киев. Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-начальник Госслужбы связи и информации непризнанной Приднестровской Молдавской республики ("ПМР") Геннадий Чорба рассказал об опасности, которую представляет пророссийский анклав в Молдове. По его словам, российские силы модернизировали воздушно-посадочную полосу в Тирасполе для приема тяжелых транспортных самолетов типа ил-76, которые могут поставлять технику и личный состав.
Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на ТСН.
В чем был план РФ:
- со стороны Николаева блокировать Одессу с севера;
- высадить морской десант в Одессе и одновременно подойти к границам Приднестровья;
- через Тираспольский аэродром с Крыма ударить в сторону Киева с юга.
В чем было преимущество такого плана для ВС РФ:
В таком случае не нужно было бы транспортировать вооружение через большие расстояния – боеприпасы брались бы со складов на территории Приднестровья.
Несет ли угрозу Украине российский контингент в "ПМР":
- С точки зрения ударной группировки, которая сделает вылазки в сторону Украины, он не представляет опасности.
- Это скорее структура обеспечения, которая при определенных условиях могла бы выполнить свою роль.
Но в любом случае это вражеские формирования и Украине нужно удерживать значительное количество войск на границе с Приднестровьем.
Что известно о Чорбе?
Геннадий Чорба родился в городе Рыбница. Экс-начальник Государственной службы связи и информации Приднестровья, советник президента так называемой "ПМР", общественный активист. После прихода к власти команды нового президента Вадима Красносельского против Геннадия возбуждено уголовное дело, он отсидел 12 месяцев в одиночной камере. Сейчас приговор заменен условным.
Обстановка
- Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.
- В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.
- Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.
В Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Для Украины будет решающим то, к чему приведут события в Молдове. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.