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Как Россия хотела из Приднестровья ударить по Украине: план раскрыт

Мария Дмитренко
31 мая, 14:47
Украине нужно удерживать значительное количество войск на границе с Приднестровьем

По плану Путина Молдова и Приднестровье должны были стать плацдармом наступления на Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-начальник Госслужбы связи и информации непризнанной Приднестровской Молдавской республики ("ПМР") Геннадий Чорба рассказал об опасности, которую представляет пророссийский анклав в Молдове. По его словам, российские силы модернизировали воздушно-посадочную полосу в Тирасполе для приема тяжелых транспортных самолетов типа ил-76, которые могут поставлять технику и личный состав.

Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на ТСН.

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В чем был план РФ:

  • со стороны Николаева блокировать Одессу с севера;
  • высадить морской десант в Одессе и одновременно подойти к границам Приднестровья;
  • через Тираспольский аэродром с Крыма ударить в сторону Киева с юга.

В чем было преимущество такого плана для ВС РФ:

В таком случае не нужно было бы транспортировать вооружение через большие расстояния – боеприпасы брались бы со складов на территории Приднестровья.

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Несет ли угрозу Украине российский контингент в "ПМР":

  • С точки зрения ударной группировки, которая сделает вылазки в сторону Украины, он не представляет опасности.
  • Это скорее структура обеспечения, которая при определенных условиях могла бы выполнить свою роль.

Но в любом случае это вражеские формирования и Украине нужно удерживать значительное количество войск на границе с Приднестровьем.

Что известно о Чорбе?

Геннадий Чорба родился в городе Рыбница. Экс-начальник Государственной службы связи и информации Приднестровья, советник президента так называемой "ПМР", общественный активист. После прихода к власти команды нового президента Вадима Красносельского против Геннадия возбуждено уголовное дело, он отсидел 12 месяцев в одиночной камере. Сейчас приговор заменен условным.

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Обстановка

  • Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.
  • В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.
  • Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.

  • В Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Для Украины будет решающим то, к чему приведут события в Молдове. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.