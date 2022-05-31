Как Россия хотела из Приднестровья ударить по Украине: план раскрыт

По плану Путина Молдова и Приднестровье должны были стать плацдармом наступления на Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-начальник Госслужбы связи и информации непризнанной Приднестровской Молдавской республики ("ПМР") Геннадий Чорба рассказал об опасности, которую представляет пророссийский анклав в Молдове. По его словам, российские силы модернизировали воздушно-посадочную полосу в Тирасполе для приема тяжелых транспортных самолетов типа ил-76, которые могут поставлять технику и личный состав.

Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на ТСН.

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В чем был план РФ:

со стороны Николаева блокировать Одессу с севера;

высадить морской десант в Одессе и одновременно подойти к границам Приднестровья;

через Тираспольский аэродром с Крыма ударить в сторону Киева с юга.

В чем было преимущество такого плана для ВС РФ:

В таком случае не нужно было бы транспортировать вооружение через большие расстояния – боеприпасы брались бы со складов на территории Приднестровья.

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Несет ли угрозу Украине российский контингент в "ПМР":

С точки зрения ударной группировки, которая сделает вылазки в сторону Украины, он не представляет опасности.

Это скорее структура обеспечения, которая при определенных условиях могла бы выполнить свою роль.

Но в любом случае это вражеские формирования и Украине нужно удерживать значительное количество войск на границе с Приднестровьем.

Что известно о Чорбе?

Геннадий Чорба родился в городе Рыбница. Экс-начальник Государственной службы связи и информации Приднестровья, советник президента так называемой "ПМР", общественный активист. После прихода к власти команды нового президента Вадима Красносельского против Геннадия возбуждено уголовное дело, он отсидел 12 месяцев в одиночной камере. Сейчас приговор заменен условным.

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