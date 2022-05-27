Какой должна быть победа над РФ? NYT заявил о разногласиях между Украиной, США и ЕС

У Запада и Украины нет единого мнения, какой должна быть победа над Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Через три месяца после вторжения России в Украину, США и их союзники обсуждают неизбежный вопрос – чем это закончится? У сторон возникли разногласия, как должна выглядеть "победа" в войне Украины с РФ.

Как пишет издание The New York Times, только за последние несколько дней появилось предложение Италии о прекращении огня, клятвы руководства Украины отодвинуть Россию к границам, существовавшим до начала вторжения 24 февраля, и возобновлена дискуссия представителей американской администрации по "стратегическому поражению" Путина, гарантирующему, что он не в состоянии будет снова совершить подобную атаку.

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После трех месяцев удивительного единства в ответ на российское вторжение, что привело к потоку летального оружия в Украину и широкому спектру финансовых санкций, которых почти никто не ожидал, особенно Путин, возникли разногласия относительно того, что делать дальше.

В их основе лежит фундаментальная дискуссия о том, следует ли закончить тридцатилетний проект интеграции России. В момент, когда США называют Россию государством-изгоем, которое следует отрезать от мировой экономики, другие, преимущественно в Европе, предупреждают об опасности изоляции и унижения Путина, отмечает издание.

В частности, разногласия по поводу целей войны проявились на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где 99-летний бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что Украине, вероятно, придется отказаться от определенной территории в рамках переговорного урегулирования, хотя и добавил, что "в идеале" должно быть возвращение к статус-кво, существовавшему до 24 февраля.

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Почти сразу президент Украины Владимир Зеленский обвинил Киссинджера в умиротворении агрессора. Однако Зеленский в разные моменты выражал противоречивые взгляды на то, что нужно для прекращения войны, даже предлагая привязать свою страну к "нейтралитету" вместо курса на вступление в НАТО, пишет NYT.

В Европе единство начинает рушиться. Венгрия, которая поддержала пять предыдущих пакетов санкций, отказалась от эмбарго на российскую нефть , от которой она зависит. А европейцы даже не пытаются, по крайней мере сейчас, прекратить импорт российского газа. Лидеры Центральной и Восточной Европы отвергают даже идею поговорить с Путиным, а Франция, Италия и Германия заботятся о вреде собственной экономики в случае затяжной войны и считают Россию неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда, пишет американское издание.

В то же время, в администрации президента США четко отдают себе отчет, что если Путин получит свой сухопутный мост в Крым или частичное снятие санкции, то критики-республиканцы и, возможно, некоторые демократы обвинят Байдена в том, что он по сути наградил Путина за его усилия перекроить карту Европы силой.

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США могут ограничить Украину в использовании их оружия против РФ

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ

Так, США не налагают четких географических ограничений на использование ВСУ своего оружия, но стремятся достичь общего понимания опасности эскалации, пишет Reuters.

"У нас есть обеспокоенность по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки украинцам", – отметил американский военный.

В то же время в Белом доме считают, что Россия не сможет помешать Соединенным Штатам оказывать военную помощь Украине.