Каждый получит свою пулю: николаевские десантники дали "под дых" оккупантам (фото)

Николаевские десантники уничтожили боевые бронированные машины оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Николаевские десантники уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин российских оккупантов. Экипаж рашистов сгорел вместе с техникой.

Об этом сообщило в Facebook командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Что произошло

Как отмечается, воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВСУ уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин оккупантов – экипаж сгорел вместе с техникой.

"Каждый пришедший на нашу землю оккупант получит свою пулю, а каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", – сказал офицер артиллерийского подразделения.

Фото – командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Напомним, в захваченном Херсоне украинские партизаны предупреждают российских оккупантов, что в Украине их ждет смерть. Они расклеивают по городу объявления с интересными надписями.

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