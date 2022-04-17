Каждый пятый житель Бучи был расстрелян – мэр

Анатолий Федорук (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил о 403 погибших мирных жителей в городе. Все они были зверски убиты военными РФ, многие из них расстреляны. Кроме того, жилой фонд Бучи разрушен на 25-30%.

Об этом Федорук рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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"403 200-х гражданских жителей были зверски убиты, фактически замучены в нашем городе российскими войсками. Ну, это сложно назвать войсками, это орда, это орки, по-другому нельзя их называть. Сегодня было множество и вчера, и позавчера международных экспертов, журналистов. И они уже после увиденного называют русские войска, они называют ордой, орками. По-другому нельзя", – сказал он.

Городской голова рассказал о двух братских могилах на территории церкви Андрея Первозванного, которые после деоккупации вскрывают и поднимают тела, проводя соответствующие процедуры уполномоченными органами.

"Практически 80-85% это пулевые ранения и убийства. Это не от взрыва снарядов, не осколки, это целенаправленно расстрелянные люди, мирные люди, гражданские люди в разных обстоятельствах. Я стал свидетелем расстрела семьи, которая из Гостомеля въезжала через Бучу в сторону Киева. Они хотели выехать в безопасное место, возле предприятия ЮЖтеплоэнергомонтаж на улице Качинского, где муж раненную жену хотел спасти и просил их (оккупантов РФ – Ред.), умолял не добивать. Но они не услышали его, они дали вторую очередь и практически ребенок, и беременная жена умерли на месте, а он был раненный, попал в больницу. Я хочу найти его, если он выжил", – добавил Федорук.

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Мэр Бучи отметил, что это жуткие воспоминания.

"И вопрос здесь не в том даже, что убитые, а сама атмосфера, которая там уже царит. Я задаю себе, как и все три с половиной тысячи жителей, один единственный вопрос, вопрос и вместе с тем и предположение. Ты мог быть там, фактически среди этих всех граждан. Каждый пятый житель, который оставался в городе, был расстрелян. Поэтому те, кто выжил, они просто благодарят Господа Бога за то, что так случилось", – сказал Федорук.

По его словам, выжившие также благодарны и Вооруженным силам Украины за то, что не затянули освобождение города.

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"После того как российская вот эта вся бровада фактически об стенку Украинских Вооруженных сил разбилась. Они поняли, что Киев им не взять, вот после этого начались вот такие зверства. В первые дни, местные жители уже по рассказам очевидцев, которые имели возможность с ними контактировать в той или иной степени, они говорили о том, что они (оккупанты РФ – Ред.) даже поясняли, какая у них миссия, что они нациков каких-то ищут, что они освобождать сюда нас пришли в Бучу, в Украину... Учитывая то, что они не нашли фактически поддержки у местного населения и Вооруженные силы Украины их каждые сутки накрывали соответствующим образом и Киев им не видать, поэтому начались такие зверства", – подытожил мэр Бучи.

Зверства оккупантов под Киевом