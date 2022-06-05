Киев ждет справки о вменяемости спикера парламента Венгрии, который оскорбил Зеленского

МИД Украины отправил Венгрии запрос о Ласло Кевере / Фото: Коллаж: Сегодня

МИД Украины ждет обнародования спикером парламента правящей пророссийской партии Fidesz Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Накануне он заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не все в порядке с психикой из-за того, что украинский лидер решительно просит партнеров о поддержке в войне с Россией.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

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"Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке. А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", – написал спикер.

Предыстория

4 июня Ласло Кевер заявил на местном телевидении, что критика президента Владимира Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о "психологических проблемах" главы украинского государства.

По его словам, он не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, привык просить, вежливо, конечно, настойчиво, но всегда только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать. Человеку обычно угрожают его враги, редко те, кого он хочет завоевать как друзей. Вот личная, психическая проблема, с которой я, со своей стороны, не знаю, что делать", — сказал политик Кевер.

В ответ на это замглавы Офиса президента Андрей Сибига назвал "неприемлемыми" и "дикими" выражения "недополитиков вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии".

Отметим, что с начала российского вторжения Венгрия отказалась поставлять Украине оружие и запретила транзит его поставок. Также Венгрия заявила, что не поддерживает санкции против РФ, которые, в свою очередь, она называет "экономически неприемлемыми мерами". В Европарламенте подчеркнули, что глава правительства страны заботится только о собственных коррумпированных интересах.

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Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия заранее предупредила Венгрию о нападении на Украину. Благодаря войне Венгрия надеялась получить часть наших территорий.