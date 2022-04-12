Ким предупредил жителей Николаева о новых фейках оккупантов (видео)

Виталий Ким предупредил жителей Николаева о фейках. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что враг сейчас активно делает вбросы в наше информационное пространство.

Об этом он рассказал в своем новом видеообращении.

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"Мы на это реагируем, а они черпают информацию по нашим реакциям", – сказал Ким, призвав жителей ничего не обсуждать в Сети.

Также он добавил, что у российских оккупантов стало меньше агентуры и источников информации, а наши соцсети становятся для них этим самым источником.

"Поэтому давайте меньше писать и обсуждать. Сейчас мы будем делать определенные действия для нашей безопасности. Им это нужно знать не нужно. Берегите спокойствие, мы двигаемся по плану", – подытожил Ким.

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