Ким рассказал, как будут освобождать Херсонскую область

Виталий Ким (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские защитники будут освобождать оккупированные районы Херсонской области постепенно. Военное руководство не может рисковать жизнями наших бойцов.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Реклама

По его словам, сейчас Украина не может использовать российскую тактику – совершать большие рывки войск по открытой местности.

"Если бы мы это сделали, мы потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют – мы полагаемся на военную тактику", – подчеркнул Ким.

Он также добавил, что существует угроза для мирного населения оккупированных населенных пунктов юга, потому как россияне там используют старую военную технику. Она очень неточна при стрельбе и может задеть гражданских.

Реклама

"Они воюют со старым оружием, которое имеет погрешность в двести метров, что в четыре раза превышает европейские стандарты. А потом, правда, они безразличны к украинскому населению. Когда у них заканчиваются военные объекты, они стреляют по домам", – отметил Ким.

Читайте другие новости "Сегодня":