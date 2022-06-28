Ким раскрыл подробности о погибших и раненых после обстрелов Николаева (фото, видео)

Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты ночью 28 июня выпустили по Николаеву около 11 ракет. Также они обстреляли Очаков. К сожалению, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО. Теперь разбираемся", – заявил он.

По словам Кима, также был обстрел Очакова. В результате в городе три погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, а трехмесячный ребенок в коме.

"Продолжается работа ГСЧС по разбору завалов", – добавил глава ОВА.

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РФ ударила по Николаеву

Обстрел Николаева

В Николаеве утром 28 июня прогремели взрывы. В городе сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

"В городе звучат взрывы. Все в укрытия", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами. Повреждения получили частные дома и автомобиль.