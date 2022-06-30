Ким рассказал, почему Николаев не стал вторым Херсоном

Виталий Ким (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об обороне города.

"Знаете, успех – это не какое-то правильное решение, что я там вышел, сказал: "Всем бояться" – и все боятся. Успех – это последовательность многих маленьких правильных решений. И здесь повлияли и военные, и ТРО, и патрульная полиция, и мы, и все люди, и охотники. Просто мы сплотились. Там можно книгу писать, там погибло много людей, которые наводили артиллерию нашу. Это была такая общая идея, когда мы разобрались, мы не пустили", – сказал он LB.live.

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Удар по Николаеву

Утро в среду, 29 июня, в Николаеве началось неспокойно. В городе прогремели взрывы. Информацию о взрывах на своей странице в Telegram подтвердил мэр Николаева Олег Сенкевич.

"С утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги. Не публикуйте фотографии с мест обстрелов", – сообщил Сенкевич.

Чуть позже мэр города сообщил, что в Николаеве российская ракета попала в жилой многоэтажный дом.

Ранее мы рассказывали, что российские преступники обстреляли ракетами Николаев. Орки запустили по городу 11 ракет. Одна из них попала по центральному стадиону Николаева.

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Кроме того, оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами. Повреждены частные дома и автомобиль.