Ракетный удар РФ по Киеву: спасатели нашли под завалами дома тело погибшего (обновлено)

Виталий Кличко назвал количество пострадавших от прилетов российских ракет по столице. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ракетного обстрела жилого дома в Шевченковском районе Киева пострадали 10 человек, 4 человека госпитализированы. Под завалами нашли тело погибшего.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

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"Киев продолжает находиться под прицелом врага. Вчерашняя атака, ракеты в мирные дома – тому свидетельство. Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Он – новый и еще малонаселенный, поэтому там было немного жителей. Слава Богу, никто не погиб. Но есть пострадавшие. 4 человека госпитализировали", – сообщил Кличко.

Утром дорожники начали уборку у дома.

В 10:30 Кличко сообщил, что спасатели обнаружили погибшего на месте ракетного удара.

"Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – заявил мэр столицы.

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Всего за 2 месяца варварского вторжения России в столице ранены 435 мирных жителей. Чуть более 100 погибли, среди них – 4 ребенка.

Что известно о ракетном ударе по Киеву

Российская армия 28 апреля нанесла ракетный удар по Киеву, над городом наблюдалось облако дыма, загорелось одно из построек. Как сообщал Telegram-канал "Сегодня", вражеская ракета прилетела на правый берег Киева, недалеко от центра.

Впоследствии стало известно, что две ракеты прилетели в Шевченковский район.

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Спасатели сообщили, что 28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали – 10.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что шокирован ударами российских ракет по Киеву в то время, когда он проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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