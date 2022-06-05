Кличко рассказал о последствиях ракетного удара по Киеву

Виталий Кличко отреагировал на взрывы в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
В результате утренних взрывов в Киеве есть пострадавший. РФ ударила по объектам инфраструктуры. Это произошло в Дарницком и Днепровском районах столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Друзья! Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", – написал он.
Утренние взрывы в Киеве и области
В Киеве около 6 утра в Дарницком районе были слышны несколько взрывов. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня". Наблюдался густой дым в районе Дарницкого вокзала и на Позняках.
Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра.
Позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную общину не задело.
Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы.
Кроме Киева, обстреляли Одессу
По некоторым данным, за ночь враг выпустил по Одесской области не менее 24 ракет. Утром мощные взрывы были отмечены практически во всем регионе.