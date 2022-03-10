Когда закончится война с Россией – план военной победы от Геращенко

Геращенко назвал условие победы над Россией / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Есть только один путь для полной победы в войне с Россией — об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью на телеканале "Украина 24".

"Запад, очевидно, не будет вступать в вооруженное противостояние с Россией. Это очевидно, они к этому не готовы и не хотят. дай бог чтобы они нам поставляли системы ПВО получше, чем переносные "Стингеры". Второй вопрос: нам необходимо перемолоть 2/3 российской военной машины. На сегодня, по мнению экспертов, мы перемололи ее на 30%. Чтобы полностью она стала небоеспособной, нужно минимум 2/3. Из-за этого погибнет огромное количество наших героев и мирных жителей. Но другого пути нет", — сказал он.

Геращенко также заверил, что у агрессора не получится захватить Киев.

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"Мы остановили наступление под Киевом. На сегодняшний момент они там топчутся, их постоянно уничтожают, выжигают, продвинуться дальше они не могут. Для того чтобы окружить Киев, необходимо перерезать трассу Киев-Одесса, перерезать трассу Киев-Черкассы и выйти к Днепру со всех сторон. У них сил на это нет и не будет", — сказал он.

По словам Геращенко, российские войска не смогут достигнуть и других основных целей.

"Путин хочет одержать военную победу, сейчас у него этой победы нет. Для него одна из главных целей — это Мариуполь, который не сдастся. И второе — попытка российских фашистов окружить нашу группировки на Донбассе. Они питают надежды, но этого не будет, потому что у нас есть силы, чтобы этого не допустить", — сказал он.

Война в Украине 10 марта