Количество жертв ракетного удара по Николаевской ОГА достигло 24

Спасатели разбирают завалы Николаевской ОГА / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной администрации возросло до 24 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По состоянию на 07:00 1 апреля из-под завалов спасатели достали тела 23 погибших. Еще один человек скончался в больнице. Работы на месте продолжаются круглосуточно.

Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 8:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.

В тот же день сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Однако количество жертв растет.