Коллапс уже скоро – историк предсказал сроки краха России

Историк Ярослав Грицак рассказал, когда закончится война / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине будет затяжной и продлится не один месяц, и поражение в ней будет полным крахом российской империи. Об этом на YouTube-канале "Украина 24" рассказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

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"Я с самого начала говорил, что эта война надолго, я очень буду рад, если ошибаюсь. Это война, по моему прогнозу как историка, закончится коллапсом России. Мы не можем получить военную победу, не можем войти в Москву, это требует много усилий, Украина сейчас не в состоянии сугубо экономически", – рассказал Грицак.

По его мнению, украинские воины могут отодвинуть российских оккупантов к границам ближе к концу августа.

"Мы может отбить на границах российскую армию перед 24 августа, если получится – то и больше, мы просто будем истощать Россию на линии фронта. Но сама Россия не проиграет эту войну, она проиграет только в тылу. В этой войне люди гибли с обеих сторон, но линия фронта не менялась. Есть разные прогнозы, говорят, от трех месяцев до девяти, я хотел бы, конечно, чтобы раньше закончилось, чем позже, но мы должны готовиться к затяжной войне, к сожалению. Если прогнозы оправдаются, то это до года", – отметил историк.

Также он отметил, что конечный распад России начнется, когда она потерпит поражение, и это не автоматический процесс.

"Это должны быть определенные реформы, россияне на эти реформы не способны, поэтому для этого нужны реформы, реформы под диктовку Запада, которые будут заменой санкций. Мы все прекрасно знаем, что после каждого поражения России проходит 20-30 лет, и она снова откатывается на предыдущие позиции", – резюмировал Грицак.

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