Командиру оккупантов объявили подозрение за пытки украинцев под Киевом – Венедиктова

Ирина Венедиктова заявила, что командиру оккупантов объявили подозрение за зверства под Киевом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Командиру мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ Антону Струеву сообщили о подозрении. Его обвиняют в жестоком обращении с украинцами во время оккупации в Киевской области. Россиянин выбивал показания из пленных в Броварском районе.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Реклама

Прокуроры совместно с СБУ и НАБУ установили, что командир роты вместе с сослуживцами в марте во временно захваченном селе Мокрец Броварского района взяли в плен двух безоружных мирных жителей.

Он незаконно допрашивал пленных, чтобы разведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах теробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А потом приказал им раздеться и отправил в подвал.

Реклама

Командир оккупантов Антон Струев. Фото: Ирина Венедиктова

В Москве похвалили зверства офицера

Минобороны РФ и их пропагандистский канал "Звезда" воспевали "подвиги" Антона Струева и ставили его "героизм" в пример.

"Традиционно уже, российское военно-политическое руководство хвалит своих армейцев, отличившихся в военных преступлениях, признавая, что те добросовестно выполняли приказы воевать против гражданских", – подчеркнула Венедиктова.

Этот командир роты – уже третий военнослужащий этой "миротворческой" бригады РФ, которого поставили в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленным и священником в селе Богдановка.

Реклама

Раньше мы писали: