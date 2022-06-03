Конотоп освободился от Киркорова, Лепса и шансона

На вокзале Конотопа Киркорова не ждут / Коллаж "Сегодня"

Конотоп в Сумской области стал возможно первым городом в Украине, где больше не будет звучать русскоязычная музыка. Исполком Конотопского горсовета запретил трансляцию и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории общины.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

"С сегодняшнего дня решением исполкома Конотопского горсовета запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", – говорится в сообщении.

На уровне страны подобного решения пока нет. Известно, что в Верховной Раде лежит законопроект об ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора и запрете гастролирования российских исполнителей.

В частности, нардепы предлагают полностью и бессрочно запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов певцов и певиц, которые после 1991 года были гражданами государства-агрессора – Российской Федерации.

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Обстановка